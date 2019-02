Raboter les niches fiscales est-elle une bonne idée ?

Faut-il raboter les niches fiscales, en particulier pour ces 9 %, et même pour les plus riches d'entre eux ? C'est en effet la dernière proposition de Gérald Darmanin. Cette mesure proposée par le gouvernement a pour but de donner un signe de plus de justice fiscale, dans la mesure où l'ISF serait conservé. Alors, qu'appelle-t-on vraiment une niche fiscale et combien sont-elles ? Combien coûtent-elles à l'État ? Et quelles sont les options proposées par le ministre des Comptes Publics ?



Ce mardi 5 février 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", décrypte la proposition de Gérald Darmanin de réduire les niches fiscales. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 05/02/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.