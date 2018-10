Rachida Dati candidate à la mairie de Paris ? L’élue ne cache pas son intérêt

Invité de la matinale de LCI, la maire du 7e arrondissement de Paris, interrogée sur une possible candidature à la mairie de Paris, est restée assez vague mais n’a pas fermé la porte. "Aujourd’hui on n’est pas dans l’annonce des candidatures", a-t-elle d'abord avancé sur le plateau de LCI. "Une candidature, ça se réfléchit, ça s’incarne, ça se travaille". Mais Rachida Dati ne cache pas non plus ses ambitions : "je n’abandonnerai pas les Parisiens et notamment les Parisiens du 7e arrondissement donc je suis engagée dans cette bataille, ça c’est sûr". Et d'ajouter si cela n'était pas encore assez clair : "Un élu parisien qui vous dira je ne suis pas intéressée par la mairie de Paris vous ment."