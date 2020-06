Yannick Jadot sur le silence d'Emmanuel Macron : "Il est dans le déni de la réalité"

"Il est dans le déni de la réalité". Au lendemain d'une série d'annonces du ministère de l'Intérieur, sur le fonctionnement de la police et ses techniques d'interpellation, alors que les forces de l'ordre sont au cœur d'accusations de violences et de racisme, le député européen Europe Écologie-Les Verts Yannick Jadot a regretté le silence du président Emmanuel Macron. "Ce qui me sidère dans la situation, c'est qu'il reste silencieux. (Le racisme) est un poison qui ronge la société, qui humilie chaque jour (...)", a déclaré le leader d'EELV, invité de la matinale de LCI ce mardi 9 juin. "Que le président de la République reste silencieux, comme il a été silencieux sur le sujet des Gilets jaunes, c'est bien que lui-même est dans le déni de la réalité de la société française."

S'il a indiqué que derrière les annonces du ministre de l'Intérieur, "l'engagement le plus fort, c'est de sortir du déni", le député européen a rappelé le président Macron à son "devoir" présidentiel. "Partout dans le monde après l'assassinat de George Floyd, il y a cette parole qu'il faut écouter des personnes qui subissent des humiliations quotidiennes, des humiliations racistes. Et on a un président de la République qui s'exprime souvent sur tous les sujets, et là qui ne s'adresse pas aux Français pour dire 'nous sommes une seule communauté, nous devons nous rassembler, écouter et agir, agir, agir !' C'est son devoir de parler de ce poison qui ronge la société", a-t-il insisté. "Mais pas seulement d'en parler (...) mais d'agir parce que là ça manque terriblement."