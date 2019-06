Les services publics "face à la radicalisation" : un rapport dévoilé mercredi

Pendant huit mois, les deux élus ont passé sous leur loupe le service public. Une mission d'information réalisée par le biais de 52 entretiens à huis-clos, notamment avec des représentants du personnel, des chargés des ressources humaines et des "consultants spécialisés". Certains de nos confrères, qui ont pu l’avoir entre les mains, dévoilent quelques constats.





Résultat : les députés indiquent découvrir un phénomène "marginal", selon nos confrères du Parisien. Sauf pour un secteur particulier, celui du transport, comme la RATP, la SNCF mais aussi les Aéroports de Paris, qui est selon les conclusions d’Eric Diard cité par nos confrères, "très impacté" par le fait religieux. La semaine dernière, Le Point était plus alarmiste, en relatant qu’il y avait une "faille dans l’arsenal législatif". Enfin, du côté d’Europe 1, on relate que la "situation se dégrade" dans le domaine du sport amateur. 112 pages dont les révélations tombent au compte-gouttes, et qui seront à découvrir dans leur intégralité ce mercredi.