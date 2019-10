Radicalisation : le CFCM promet des "annonces très fortes" après sa rencontre avec Macron

Le chef de l'Etat a appelé les représentants français du culte musulman à lutter contre une "ambiguïté" qui contribuerait à nourrir l'amalgame entre islam et terrorisme, a indiqué à l'AFP le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui assistait à la réunion. Selon celui-ci, Emmanuel Macron a dit plus généralement "attendre du CFCM un changement de rythme pour qu'il combatte, aux côtés de l'Etat, le communautarisme et l'islamisme".

"Aller à la mosquée, porter une barbe, jeûner le ramadan avec ferveur, ce ne sont pas des signes de radicalisation et cela contribue à un amalgame honteux entre islam, islamisme et terrorisme", a poursuivi le vice-président du CFCM, alors que celui-ci a récemment dénoncé la "banalisation" du discours anti-musulmans.

"Nous avons assuré le Président de la République de la mobilisation des musulmans de France et plus particulièrement du CFCM", a indiqué Anouar Kbibech après l'entrevue, promettant une "parole claire". Le CFCM a notamment annoncé la tenue d'une une réunion exceptionnelle de son conseil religieux mardi.

Le chef de l'État avait également assuré ne pas vouloir contribuer à la "confusion collective" entre terrorisme et islam dans un entretien diffusé sur RTL lundi mais enregistré trois jours plus tôt, tout en s'inquiétant de la montée en puissance du communautarisme musulman, qui se nourrit d'une vision "dévoyée de l'islam". "Dans certains endroits de notre République il y a un séparatisme qui s'est installé, c'est-à-dire la volonté de ne plus vivre ensemble, de ne plus être dans la République, et au nom d'une religion", avait affirmé le président, promettant des mesures "dans les semaines qui suivent".