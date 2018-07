Edouard Philippe commémore la rafle du Vél d’Hiv : "Les coupables sont Français"

C’est par la lecture d’une lettre d’une petite fille - qui mourra à Auschwitz - qu’Edouard Philippe a commencé son discours. Ce dimanche 22 juillet, à l’emplacement du Vél d’Hiv aujourd’hui détruit, dans le XVe arrondissement parisien, le Premier ministre a célébré la mémoire des Justes de France et des victimes de crimes racistes et antisémites.





"On nous emmène au Vélodrome d'hiver mais il ne faut pas nous écrire maintenant parce que ce n'est pas sûr qu'on restera là. Je t'embrasse bien fort et maman aussi. Ta petite fille qui pense toujours à toi", écrivait cette enfant de 10 ans à son père, il y a 76 ans. Sombre et ému en lisant ses mots, Edouard Philippe a rappelé que comme elle, 13.152 juifs dont 4115 enfants ont été arrêtés les 16 et 17 juillet 1942 à leur domicile par 4500 policiers français.