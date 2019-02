Rappel de l'ambassadeur français en Italie : "Il était important de marquer le coup" explique Griveaux

"Ce n'est pas un rappel permanent". Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux est revenu ce vendredi sur le rappel "pour consultations" annoncé la veille de l'ambassadeur français à Rome et qui est sans précédent entre la France et un voisin européen depuis 1945. Après la rencontre mardi en France de Luigi Di Maio avec des Gilets jaunes, ce dernier a jugé, sur Europe 1, que "la bienséance, la courtoisie, la plus élémentaire veut qu'on prévienne le gouvernement" quand un ministre se rend dans un pays voisin. Et de poursuivre : "On a rappelé notre ambassadeur pour avoir une consultation (...) il était important de marquer le coup parce que l'Italie est un allié historique de la France et c'est aussi un des pays fondateurs de l'Union".





Interrogé pour savoir si la France n'avait pas, elle aussi, contribué à la crise avec des "attaques frontales" via certaines phrases notamment d'Emmanuel Macron, il a assuré que ce n'était "pas une attaque frontale". "S'ils (le gouvernement italien, NDLR) se sont sentis visés, c'est leur affaire. Les petites phrases de Luigi Di Maio et Matteo Salvini n'ont pas empêché l'Italie d'entrer en récession économique [...] Nous on ne fait pas de petites phrases".