Rassemblements contre l'antisémitisme : "Les absents ont toujours tort", Christophe Jakubyszyn

Les actes antisémites ont fait un bond en 2018 avec 541 agressions et dégradations, soit une hausse de 74% en un an. Et le climat s'est encore alourdi depuis quelques jours. Pour la première fois depuis longtemps, les partis politiques pourraient faire preuve d'unité nationale en participant à la manifestation prévue dans la soirée de ce 19 février 2019. Pour Christophe Jakubyszyn, aucune ambiguïté ne doit être tolérée dans les faits actuels.



