Ratification du Ceta : les députés ont-il le pouvoir de stopper sa mise en route ?

Jour J pour le Ceta. Ce mercredi 17 juillet, les députés français sont appelés à se prononcer sur la ratification - ou non- du Ceta, le fameux traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Louis Aliot, lui-même député et ancien vice-président du Front national, invité de France Inter, a évoqué ce sujet d'actualité. Voulant démontrer l'exemple la perte de la "souveraineté de la France qui s'évapore à un niveau supra-national", il a expliqué :





"Regardez le traité du CETA. On nous demande de voter aujourd'hui en tant que député la ratification de ce fameux traité qui est déjà en application depuis septembre 2017. C'est quand-même assez curieux qu'on demande aux députés aujourd'hui de voter pour un texte qui est appliqué depuis déjà deux ans. Mais, on n'aura plus l'occasion de le faire puisque la Commission européenne s'est arrangée pour que dans les futurs traités, je pense au Mercosur par exemple, les députés français n'auront pas à se prononcer puisque c'est de la compétence du Parlement européen."