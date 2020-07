Paris : les transports en commun gratuits pour les moins de 18 ans dès la rentrée 2020

Complétant la gratuité des transports pour les 0-11 ans adoptée en 2019, cette mesure est destinée "à accompagner et à accélérer la transition écologique en incitant les jeunes Parisiens et leurs familles à utiliser les transports collectifs et les modes actifs pour leurs déplacements". "L’évolution en profondeur du modèle de la mobilité urbaine vers une mobilité plus durable, propre et multimodale implique en effet de développer, dès le plus jeune âge, un réflexe d’usage des transports collectifs et des modes actifs", continue l'exposé des motifs.