Réactions politiques en chaîne après l'attaque au couteau à Paris

En fin de soirée, devant le commissariat du 3e arrondissement, alors que l'ensemble du gouvernement avait témoigné de son affliction devant les événements, c'est Edouard Philippe qui s'est à son tour exprimé. Le Premier ministre, parti à la rencontre des policiers, confirmait rapidement le caractère de l'attaque : "Paris a de nouveau été frappé par un attentat." Exprimant "aux familles de la victime et des blessés [ses] pensées les plus sincères [alors] qu'ils vivent dans l'angoisse", il a également salué "l'exceptionnelle qualité et la réactivité des forces de police". Comme Emmanuel Macron, il a souhaité rappeler que "la France est absolument déterminée, à ne céder en rien aux menaces que les assaillants veulent faire peser sur elle."