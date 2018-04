Réceptions à la Maison Blanche

A quelques heures du dîner d'Etat pour Emmanuel Macron et son épouse Brigitte à la Maison Blanche, les derniers préparatifs sont en cours. Melania Trump a posté quelques vidéos sur les réseaux sociaux pour l'occasion. Notons que George H. W. Bush en a organisé 21 en 4 ans, Bill Clinton 23, George W. Bush 6 et Ronald Reagan détient le record avec 35 en huit ans. Quels sont les faits marquants de ces réceptions ?



