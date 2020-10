Reconfinement : crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouverts "avec des protocoles sanitaires renforcés"

Alors que les vacances scolaires se terminent ce lundi 2 novembre, les enfants et adolescents retrouveront donc le chemin des cours la semaine prochaine.

"Nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire", a déclaré le président de la République ce mercredi soir lors de son allocution. C'est pourquoi les écoles, collègues et lycées resteront ouverts pendant ce nouveau confinement. En revanche, les établissements scolaires devront imposer "des protocoles sanitaires renforcés", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a indiqué que les crèches resteraient également ouvertes, et a précisé que "les facultés et établissements d'enseignement supérieurs assureront à l'inverse des cours en ligne partout où c'est possible".

Le nouveau confinement à partir de ce vendredi à 0h01 et a minima jusqu'au 1er décembre, annoncé ce mercredi par le chef de l'Etat, sera donc plus souple qu'au printemps, notamment parce que les écoles - avec les Ehpad et quelques entreprises - resteront cette fois-ci ouvertes.