Reconfinement : écoles ouvertes, retour des attestations... ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Le confinement, acte II. Sans surprise, Emmanuel Macron a annoncé au cours d'une allocution télévisée ce mercredi soir le retour sous cloche de la vie des Français. Reconnaissant "la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne", le chef de l'État a estimé que "les efforts consentis" ne "suffisent pas". Si des précisions devront encore être apportées jeudi par le Premier ministre Jean Castex et son gouvernement, voici ce qu'il faut retenir de l'intervention du président.

Avec pédagogie, Emmanuel Macron a tout d'abord dressé un constat de la situation. "Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé", a reconnu le président, ajoutant que "si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus". Il l'assure : les directives ces dernières semaines étaient les bonnes. "On peut toujours s'améliorer, mais on fait tout notre possible et je crois profondément que notre stratégie était compte tenu des informations qui étaient les nôtres."