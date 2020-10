Reconfinement : ce que l'on sait des pistes envisagées par l'exécutif

Un couvre-feu avancé à 19h ? Si la piste a bien été évoquée ces derniers jours, l'aggravation de la situation pousse l'exécutif à durcir sa réponse et à aller beaucoup plus loin que les scénarios retenus jusqu'ici. Le président de la République - qui réunissait mercredi matin un second conseil de défense en présence du Premier ministre Jean Castex et d'une dizaine de ministres - semble avoir changé son fusil d'épaule. Un reconfinement total tiendrait désormais la corde.

Quelle qu'elle soit, la décision sera déclinée par Jean Castex jeudi devant le Parlement sous la forme d'une "déclaration relative à l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre", d'abord à l'Assemblée nationale à 9h15 puis au Sénat à 14h30, avec des débats suivis de votes dans la foulée. Autrement dit, la mesure sera mise en œuvre à très court terme. Selon nos informations, elles pourraient entrer en vigueur dès minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi.