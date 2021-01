Reconfinement : faut-il regrouper et allonger les vacances scolaires ?

Mais les vacances d'hiver étant étalées dans le temps et courant du samedi 6 février pour la zone A au lundi 8 mars pour la zone B, le professeur Delfraissy propose de les regrouper pour imposer les mêmes dates à toute la France. "On peut imaginer de fondre toutes les zones en une seule, de décider de fermer les écoles trois semaines au lieu de deux, et de confiner sur cette période. On rouvrirait ensuite les écoles début mars au retour des vacances avec une surveillance extrêmement attentive", ajoute-t-il dans le quotidien .

À l'entendre, cette solution aurait en plus l'avantage de ne pas remettre en cause l'ouverture des écoles, piste écartée par le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale actuellement. Mais regrouper les zones et allonger d'une semaine les congés d'hiver ne séduit pas encore totalement Jean-Michel Blanquer. "Par définition, on étudie toutes les pistes, et celle que le professeur Delfraissy a formulée on l’étudie aussi", a-t-il déclaré lundi 25 janvier sur LCI. "Mais ça ne veut pas dire que c’est cela qu’on va suivre."