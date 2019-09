Reconnaissance de la filiation des enfants nés d’une GPA à l’étranger : Alexis Corbière y voit un "leurre de communication"

Le député a enfin été interrogé sur le procès à venir le 19 septembre, à Bobigny, pour "actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation", visant Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise depuis une perquisition agitée au domicile du président de groupe et dans les locaux du parti en octobre 2018. "Un procès et un acharnement politiques", insiste-t-il à ce sujet.

"Quand 110 policiers sont mobilisés pour seulement quelque personnes, vous trouvez cela normal ? Quand un député FN dénonce les pratiques de 16 députés, pourquoi poursuivre le seul Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi lui avoir interdit l’accès au local alors que moi, on m’a laissé entrer ? Le pouvoir veut nous salir, nous éclabousser, s’enflamme-t-il. Je risque jusqu’à dix ans d’emprisonnement, c’est très grave ! Les images diffusées par M. Barthès dans Quotidien, elles sont coupées. On me voit dire aux policiers dire d’arrêter d’être violents, mais on ne voit pas lesdites violences. Pour un homme comme moi, respectueux de la loi, c’est une humiliation."