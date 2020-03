Recours au 49-3 pour la réforme des retraites : que va-t-il se passer maintenant ?

Le projet de loi ordinaire portant la réforme des retraites sera considéré comme adopté sans être soumis à un vote, à moins qu'un motion de censure ne soit déposée dans les 24 heures qui suivent.

L'opposition LR et l'opposition de gauche ont d'ores et déjà déposé des motions de censures contre le gouvernement. Les deux textes, celui de la droite et celui des groupes LFI, PCF et PS, ont été enregistrés samedi en début de soirée. La motion de censure requiert la signature d'un dixième des membres de l'Assemblée, soit 58. Elle sera discutée et votée et son éventuelle adoption à la majorité entraîne la démission du gouvernement et le rejet du texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité.

Une hypothèse peu probable compte tenu de la large majorité dont dispose le gouvernement à l'Assemblée nationale. Depuis 1958, sur une centaine de motions de censures déposées, une seule a été adoptée, en 1962. Mais aucune motion de censure n'a été adoptée à la suite d'un 49-3.