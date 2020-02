Recours à l'article 49.3 : "Ça n'a aucun lien avec le coronavirus", assure Edouard Philippe sur TF1

Edouard Philippe a finalement décidé de dégainer l'arme du 49.3. Au 13e jour des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, le Premier ministre a annoncé ce samedi 29 février son choix de recourir à l'article 49.3 de la Constitution, après avoir obtenu le feu vert du Conseil des ministres à la mi-journée. Cette disposition parlementaire lui permet de faire adopter sans vote le texte, contesté dans la rue et sur les bancs de l'hémicycle depuis trois mois. Il sera considéré comme adopté, sauf si une des motions de censure déposées par la droite et la gauche est votée par l'Assemblée nationale, ce qui est paraît improbable.

Le timing a aussi étonné Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, qui a dénoncé "l'attitude incompréhensible et inacceptable" du gouvernement. "La situation de crise, relative à l'épidémie de coronavirus, exige au contraire la plus grande solidarité nationale et par voie de conséquence l'apaisement, a fortiori sur un sujet aussi controversé, où le gouvernement est de plus en plus isolé", a-t-il réagi.