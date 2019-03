Recul de l'âge de la retraite : pourquoi la proposition d'Agnès Buzyn était tout sauf un dérapage

Selon les dernières estimations du Conseil d'orientation des retraites établies en juin dernier, le solde financier du système s'établirait à -0.2% du PIB en 2022. Quand bien même la branche retraite de la Sécurité sociale affichait un solde positif de 0.2 milliard d'euros en 2018, plusieurs mesures "sociales" prises récemment, dont le gel de la hausse de la CSG pour une partie des retraités et la réindexation des retraites des plus modestes prévue en 2020, font craindre au gouvernement que l'équilibre financier du système ne soit remis en cause. A cela s'ajoute que l'instauration d'une retraite par points est réputée plus favorable aux carrières longues et pourrait accélérer les départs à la retraite dès l'âge légal atteint. Autant de sujets liés à la trajectoire des dépenses publiques qui peut expliquer la sortie de la ministre, qui était tout sauf un dérapage.