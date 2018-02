Recyclage : le gouvernement envisage de consigner certains emballages

Les ménages français achèteraient 335 000 tonnes de bouteilles et de canettes par an. Le ministère de la Transition écologique l'a indiqué ce mardi 6 février. Il retient l'idée de relancer un système de consigne pour certains emballages, notamment les bouteilles en plastique et les canettes. L'objectif : le recyclage à 100% des plastiques en 2025. Concrètement, les clients devraient acheter leurs bouteilles avec le prix de la caution et faire le déplacement pour les rendre dans des lieux de collecte. Est-ce une bonne idée ?



