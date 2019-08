Réduction du nombre de parlementaires : les avantages et inconvénients de la réforme envisagée

"Ça peut flatter l'opinion publique mais on a besoin de députés qui fassent à la fois leur travail à l'Assemblée et qui soient sur le terrain", estime à son tour André Chassaigne, chef du groupe PCF à l'Assemblée.





Ludovic Mendes, député LaREM de la Moselle, relève ce paradoxe : "Nos électeurs nous disent qu’on est trop nombreux mais voudraient qu’on soit plus sur le terrain. Dans des circonscriptions plus larges, avec 200 ou 250.000 habitants, on va être encore plus éloignés". Un risque, pour certains, "d'éloigner l'élu de la population" et de voir les parlementaires être toujours plus déconnectés des Français.





Même son de cloche chez Daniel Fasquelle, élu LR du Pas-de-Calais. "Si on diminue le nombre de députés (...) on aura des circonscriptions tellement immenses que les députés auront beaucoup de difficultés à être présents sur le terrain", assure-t-il a l'AFP. "Or, les Français réclament aussi de la proximité avec leurs élus. Donc attention aux fausses bonnes idées".





Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale, regrette justement ces réticences auprès de Libération : "Quand le sujet vient dans les débats, il y a un consensus pour dire qu’il y a trop de parlementaires. Mais quand on explique que dans un département comme le Finistère, on passerait de 8 à 4 députés, c’est plus compliqué".