Réécriture de l'article 24 de la loi "sécurité globale" : Castex se met à dos les parlementaires

LOIS - En annonçant jeudi la création d'une "commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture" de l'article 24 de la loi "sécurité globale", le Premier ministre s'est mis à dos les parlementaires, y compris de la majorité, qui l'accusent de vouloir passer outre le Parlement.

Rien ne va plus entre le Premier ministre et les parlementaires. Alors que Jean Castex a annoncé jeudi soir qu'il allait instaurer "une commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture de l'article 24" de la proposition de loi "Sécurité globale" (qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers et gendarmes), les députés expriment haut et fort leur désaccord. Car l'article litigieux, voté en première lecture par l'Assemblée nationale, doit désormais être soumis au Sénat, comme le veut la navette parlementaire. La clameur est d'abord venue des députés LaREM, qui dès jeudi soir ont accusé le gouvernement de vouloir passer outre le travail et le rôle du Parlement.

Le groupe parlementaire de La République en marche à l'Assemblée nationale a rappelé sur Twitter son attachement "au travail parlementaire", dans une critique en creux de la démarche de Jean Castex. "L’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale se poursuivra au Parlement ; les députés du groupe LaREM y prendront toute leur part", ont prévenu les élus macronistes, alors que le texte est à l'initiative de deux parlementaires de la majorité, et non de celle du gouvernement. Dans un message adressé aux membres du groupe, son président Christophe Castaner, pourtant macroniste de la première heure, indique avoir fait part de son "étonnement" au Premier ministre. "La représentation nationale ne cessera de poursuivre la mission qui lui est propre, et les députés de notre groupe y prendront toute leur part", ajoute-t-il.

La "vive émotion" et "l'opposition" de Ferrand

Ce vendredi, c'est le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand qui a exprimé sa "vive émotion" et son "opposition" à la création d'une commission extérieure pour réécrire l'article 24. Dans un courrier adressé au Premier ministre, il écrit : "Confier à un organe extérieur une telle mission constituerait une atteinte aux missions du Parlement, qui seul écrit et vote la loi. (...) Dans l’intérêt d’un bon fonctionnement démocratique, il importe que les procédures constitutionnelles soient scrupuleusement observées, ce qui implique de ne jamais empiéter sur les prérogatives du Parlement." Alors que les deux hommes se sont entretenus par téléphone à ce sujet, Richard Ferrand poursuit : "Vous m’avez assuré que votre intention consistait à réunir un comité chargé de réfléchir plus largement aux enjeux de sécurité. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir me confirmer qu’il ne s’agit effectivement en aucun cas pour lui de proposer une réécriture d’un article voté par l’Assemblée nationale."

Outre ces deux poids lourds de la majorité, tous les deux proches du président de la République, de nombreux parlementaires ont également fait part de leur émotion. Auprès de LCI, la présidente déléguée du groupe Aurore Bergé a expliqué avoir "peu apprécié" la méthode de Matignon. "Le Parlement et la majorité parlementaire ne sont pas des paillassons sur lesquels on s'essuie. Nous serons condamnés à suivre l'avis de cette commission qui s'imposera à nous médiatiquement. À quoi servons-nous dès lors ?"

Renson préconise de "renoncer" à cette loi

Hugues Renson, vice-président de l'Assemblée nationale, estime lui aussi que "si la loi votée suscite résistance et incompréhension, c'est au Parlement d'y revenir", ajoutant même que selon lui il vaudrait tout simplement mieux "y renoncer".

Les alliés des marcheurs ont eux aussi exprimé leur mécontentement, par le biais du président du groupe MoDem et Démocrates apparentés Patrick Mignola. "Avant, pour faire une loi, on travaillait au Parlement, maintenant on invente un comité de 'bavardement' (d’experts). Ces Comités Théodule ne nous concernent pas : le processus législatif est en cours, nous modifierons la loi Sécurité Globale sur la base du texte qui reviendra du Sénat", a-t-il écrit. Ce vendredi sur LCI, le ministre chargé des Relations avec le Parlement Marc Fesneau a tenu à rassurer les députés. "Le dernier mot revient aux parlementaires. Ce sont les sénateurs et députés qui font la loi", a-t-il assuré. "Ce texte a été voté à l'Assemblée, il va aller au Sénat. Ils feront un travail dans cette navette. C'est la navette qui va écrire, ce n'est pas autre chose."

Puis la fronde a gagné les parlementaires de tous bords, et en premier lieu le président LR du Sénat Gérard Larcher. Dans un communiqué publié ce vendredi, il demande au Premier ministre de "renoncer à sa décision de nommer une commission consultative". "Cela va à l'encontre du fonctionnement normal de nos institutions et c'est en totale contradiction avec les droits du Parlement", souligne-t-il. "Si le Premier ministre persistait, le Président du Sénat considérerait les travaux de cette commission comme nuls et non avenus", prévient-il.

La commission, créée sur proposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et qui verra à sa tête le président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), Jean-Marc Burguburu, doit rendre ses travaux "pour la fin du mois de décembre". L'objectif est de "nourrir utilement l'examen de la proposition de loi sur la 'sécurité globale' en janvier au Sénat dans le respect des prérogatives de la représentation nationale", ont indiqué les services du Premier ministre.

