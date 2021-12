Nouvelle-Calédonie : pourquoi la Chine surveille de près le référendum sur l'indépendance

Mais l'intérêt de Pékin est aussi géostratégique : la position de la Nouvelle-Calédonie serait parfaite pour un contrôle de la zone indo-pacifique, a fortiori si elle s'accompagne d'une baisse de l'influence française de la région- puisque la France perdrait de fait son point d'accès dans le Pacifique sud. "Tous les États mélanésiens sont devenus des satellites chinois", renchérit Bastien Vandendyck, "il ne manque que la Nouvelle-Calédonie pour que le collier de perle chinois mélanésien se referme définitivement aux portes de l'Australie".

La perspective d'un retrait français de l'archipel inquiète effectivement la Nouvelle-Zélande et l'Australie, en butte à l'expansionnisme chinois dans la région. Pour Pékin, qui se situe à plus de 8000 km, prendre le contrôle de la Nouvelle-Calédonie, via des aides au développement et des investissements dans les infrastructures comme il l'a fait dans le reste de la zone indo-pacifique, permettrait de desserrer la stratégie d'endiguement mise en place par les Américains.