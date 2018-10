François Hollande propose de supprimer la fonction de premier ministre

Pour l'ancien locataire de l'Elysée, le constat est clair, notre pays fonctionne sous la forme d'un régime à la fois parlementaire et présidentiel. Un constat qui l'amène à penser qu'"il faut aller jusqu'au bout : le président de la République doit être le seul chef de l'exécutif. Donc plus de premier ministre, plus de responsabilité devant le Parlement, plus de droit de dissolution du président de la République pour l'Assemblée nationale".