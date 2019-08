Réforme constitutionnelle : pas de discussion du projet au Parlement sans "accord global" préalable du Sénat

Objet de tensions entre le Sénat et l'exécutif depuis plus d'un an, le projet de réforme constitutionnelle ne sera pas discuté au Parlement sans "accord global" préalable de l'Assemblée et de la Haute assemblée, a prévenu la ministre de la Justice Nicole Belloubet à la sortie du conseil des ministres, mercredi 28 août. Une manière pour l'exécutif, qui s'oppose avec le Sénat à majorité de droite de s'éviter un camouflet parlementaire en cas d'échec des négociations.





En effet, contrairement à la plupart des projets de loi, la réforme constitutionnelle est une loi organique. Elle nécessite donc, pour être adoptée, une majorité des 3/5, députés et sénateurs confondus. Ce dont l'exécutif ne dispose pas, avec un Sénat qui lui est très largement défavorable, malgré des effectifs pléthoriques à l'Assemblée.