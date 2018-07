Réforme constitutionnelle : qu'envisage l'exécutif ?

Le coup d'envoi des discussions autour de la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale est donné mardi 10 juillet, au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron à Versailles, l'endroit même où il avait, un an plus tôt, présenté les grandes lignes de la réforme. Cette fois, c'est à son Premier ministre, Edouard Philippe, ainsi qu'à sa ministre de la Justice Nicole Belloubet, que revient la charge de mener les débats. Devant une Assemblée nationale acquise à leur cause, forte majorité LREM oblige, mais un Sénat pour le moins réticent, ou les élus pro-Macron sont très minoritaires, la partie, qui doit durer plusieurs mois, s'annonce serrée.