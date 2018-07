Réforme constitutionnelle : y a-t-il encore une place pour le Premier ministre ?

La proposition d'amendement intervient dans un contexte où Emmanuel Macron apparaît, aux yeux de l'opposition, comme déjà omniprésent dans les débats, alors qu'il avait théorisé la "parole rare" au début de son quinquennat. L'an dernier, par sa première intervention devant le Congrès, le président de la République avait déjà devancé d'un jour le discours de politique générale d'Edouard Philippe à l'Assemblée, censé fixer tout le cadre des réformes à venir. Ce lundi, Emmanuel Macron a livré lui-même "un petit discours de politique générale", a tancé l'opposition de droite.





En annonçant qu'il souhaitait répondre directement aux parlementaires, Emmanuel Macron est allé un peu plus loin dans cette logique. A la sortie du Congrès, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a estimé que l'amendement souhaité par le chef de l'Etat conduisait à une "présidentialisation extrême, avec la disparition de la fonction de Premier ministre". "Quand le président de la République souhaite porter les habits du Premier ministre, c'est la consécration de la fin de la séparation des pouvoirs sur fond de dérive autocratique et narcissique", a fustigé pour sa part la députée LR Valérie Boyer. "Nous attendons de voir le texte", a de son côté prudemment réagi la présidente LaREM de la Commission des lois, Yaël Braun-Pivet, dont le groupe avait rejeté un amendement similaire de l'opposition six jours plus tôt.





Le patron de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, y a vu mardi la possibilité d'un régime "totalement présidentiel où le Premier ministre ne sert à rien", tout en se réjouissant d'avoir "marqué un point" - son groupe avait défendu une telle mesure. Mais il a demandé à aller plus loin en donnant plus de pouvoir au Parlement : "S'il reste, écoute et répond aux parlementaires, pourquoi on ne voterait pas ?"