Réforme de l'assurance chômage : il y aura bien un "bonus-malus" sur les contrats courts assure Pénicaud

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud a affirmé lundi 29 avril, qu'il "y aura bien un bonus-malus" sur les contrats courts, qui aura pour but de "responsabiliser les employeurs face au recours excessif aux contrats très courts". Cette mesure sera instaurée à partir de cet été via un décret qui s'attaquera aussi à la "permittence" et aux cadres à "hauts revenus", dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage.





Depuis l'échec des négociations entre partenaires sociaux fin février, l'exécutif a repris la main sur la réforme de l'assurance chômage, avec un cycle de "consultations" avec patronat et syndicats. "Il nous reste plus d'un mois et demi pour mener les réunions bilatérales et faire les arbitrages. Tout cela aboutira à un décret à l'été", a déclaré Muriel Pénicaud dans un entretien aux Echos.