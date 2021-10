Réforme de l'assurance chômage : la CFDT déposera un recours cette semaine avec la CFTC

Tous les syndicats sont vent debout contre la réforme de l’assurance chômage. La CFDT déposera un recours devant le Conseil d'État "jeudi ou vraisemblablement vendredi", en commun avec la CFTC, a indiqué Laurent Berger, secrétaire général du syndicat, invité de LCI ce mercredi 6 octobre. "On est résolu à combattre cette réforme", affirme le syndicaliste, qui considère que cette loi, entrée en vigueur vendredi, aura des "conséquences très graves".

Laurent Berger se dit en particulier inquiet quant à la réduction des indemnités des chômeurs "permittents", qui enchaînent contrats courts et périodes de chômage. Ces travailleurs aux "contrats précaires", verront leurs indemnités "passer de 880 euros par mois à 620 euros", selon le syndicaliste. "Je donne rendez-vous dans six mois pour faire la démonstration que ça n'a pas fait baisser le chômage ni la précarité, a-t-il lancé. Je pense que c'est une machine à faire des économies sur le dos des travailleurs et chômeurs précaires, et que c'est socialement injuste."