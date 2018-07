Réforme de l'assurance-chômage : où en est le gouvernement ?

Dernière pierre apportée à l'édifice de cette réforme, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé mardi un amendement au projet de loi qui permettra aux partenaires sociaux de négocier, dans le cadre de la nouvelle convention Unedic, la création d'une allocation chômage de longue durée. Cette allocation remplacerait l'actuelle allocation de solidarité spécifique que touchent les chômeurs en fin de droits, sous conditions de ressources, pour une durée limitée à deux ans. Le nouveau système irait "au-delà" de cette limite de deux ans, "dans des modalités adaptées", a indiqué la ministre. Selon les chiffres de l'Insee, la France compte comptait, en 2017, 1.25 million de chômeurs de longue durée (plus d'un an), dont 676.000 de plus de deux ans.





Une mesure qui "ressemble à un effet d'annonce", estime auprès de LCI le négociateur de la CGT, Denis Gravouil, reprochant au gouvernement de "passer son temps à donner des injonctions contradictoires". "Il faudra préciser qui est prêt à financer cela, et s'il ne s'agit pas de déshabiller d'autres chômeurs", estime le syndicaliste. "D'autant que la convention Unedic de 2017 avait réduit les droits des chômeurs de longue durée de plus de 50 ans..." Que le gouvernement demande ou fasse des propositions de négociations supplémentaires, nous répondrons présents et nous négocierons", a déclaré pour sa part le secrétaire général de Force ouvrière Pascal Pavageau, interrogé sur RFI.





Reste à savoir sur quelle base précise portera la négociation. La lettre de cadrage du gouvernement devrait permettre d'en savoir un peu plus sur ses intentions.