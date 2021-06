Réforme de l'hôpital : une vingtaine d'élus de gauche en appellent à un référendum

"Avoir enfin un vrai débat sur la politique à mener pour l'hôpital." Tel est l'objectif du collectif inter-hôpitaux qui propose pour cela d'avoir recours au référendum d'initiative partagée (RIP). Une bonne idée pour une vingtaine d'élus locaux de gauche, parmi lesquels la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, qui ce dimanche dans le JDD appellent les parlementaires à signer le RIP.

"La crise sanitaire aura montré l'extraordinaire engagement, le sens du collectif et la conscience professionnelle sans faille de ces femmes et ces hommes qui font vivre l'hôpital. Elle aura aussi révélé au grand jour des conditions de travail difficiles, et les limites de notre système hospitalier", soulignent ces élus, dont les maires de Lille Martine Aubry, de Rennes Nathalie Appéré, de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi et encore la présidente de la région Occitanie Carole Delga.