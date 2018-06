Réforme de la SNCF : à quoi va ressembler la suite après le vote du Sénat ?

Après son vote par l'Assemblée en avril, puis par le Sénat le 5 juin, le projet de loi de réforme de la SNCF doit faire l'objet d'une commission mixte paritaire (CMP)le 11 juin. Ce groupe de travail réunit 7 députés et 7 sénateurs, qui doivent s'accorder sur une version finale du texte, comme le veut la procédure accélérée. Si la CMP se met d'accord sur un texte, celui-ci est définitivement adopté. Dans le cas contraire, chaque assemblée étudie une nouvelle fois le texte, et c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot en cas de désaccord.





Jusqu'ici, députés et sénateurs n'ont pas adopté exactement le même texte. Les deux chambres, l'une suivant le gouvernement, l'autre à majorité de droite, sont d'accord sur les axes principaux du projet de loi, mais les sénateurs ont ajouté plusieurs dispositions, qui garantissent l'incessibilité de la SNCF, préservent les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire et renforcent certaines garanties offertes aux salariés, plus favorables aux cheminots, qui doivent recueillir l'assentiment des députés.

Pour le co-rapporteur du texte, le député LaREM Jean-Baptiste Djebbari, le texte issu des débats au Sénat est "assez équilibré", mais "il y a une douzaine de points à discuter" en CMP. Ces points, "assez techniques", concernent notamment des sujets sociaux. L'autre rapporteur du texte, Gérard Cornu (LR), s'est dit certain que "le texte ne sera pas dénaturé par la CMP". Quant au patron des députés LR, Christian Jacob, il assure que ces derniers discuteront avec "un état d'esprit ouvert".