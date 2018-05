Réforme de la SNCF : après leur rencontre avec Philippe, CFDT et Unsa donnent des signes d'ouverture

Les autres syndicats reçus ce lundi par Edouard Philippe n'ont pas retenu exactement les mêmes enseignements de cette rencontre. "On ressort motivés pour continuer", a assuré Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, appelant à la poursuite du mouvement. "Le Premier ministre n'a pas dit autre chose que ce qu'il avait dit avant que l'on ne rentre." L'organisation a estimé que les annonces, et notamment la possibilité d'amendements ne modifiant "qu'à la marge" le projet de réforme, restent "très éloignées des attentes des grévistes".





Même appréciation chez FO. Pour son secrétaire général, Pascal Pavageau, "on nous explique que rien ne doit bouger". "La méthode est toujours la même, c'est 'je pense donc tu suis'. On décide unilatéralement, et puis vous vous débrouillez comme vous pouvez, pour négocier à l'échelle de la branche. Ce n'est pas acceptable."