Réforme des retraites : faut-il craindre qu'il n'y ait bientôt plus assez d'actifs pour financer le système ?

ENJEUX - La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, s'est déclarée plutôt favorable à un recul de l'âge de la retraite à l'occasion du "Grand Jury" sur LCI dimanche 17 mars. Pour justifier sa position, elle mettait en avant le faible nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Le régime va-t-il vraiment dans l'impasse ?

"Je pense, qu'un jour, nous serons obligés de travailler plus longtemps sinon le système par répartition ne pourra pas tenir. Je rappelle que le ratio, c’est-à-dire le nombre d’actifs qui payent les retraites par rapport au nombre de retraités, ne cesse de diminuer. Donc quand il y aura un actif pour deux retraités, les cotisations ne suffiront plus." Ainsi s'exprimait la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, invitée du "Grand jury" sur LCI le dimanche 17 mars*.

Si on se réfère aux projections du Conseil d'orientation des retraites , le ratio des salariés qui cotisent par rapport au nombre de retraités ne descendra pas en-dessous de la barre des 1,3 avant 2070. Un chiffre bien loin du ratio alarmant prédit par Agnès Buzyn. La situation de deux retraités pour un seul actif n'est donc pas envisagée par le Conseil d'orientation des retraités, groupe d'experts comprenant des parlementaires, les partenaires sociaux et des représentants de l’État.

Même si les prédictions d'Agnès Buzyn sont plus catastrophiques que la réalité, elle met en garde sur la pérennité du régime. En France, le système de retraites repose sur de moins en moins d'actifs. En 2018, notre pays compte 13,1 millions de personnes de 65 ans ou plus, soit un habitant sur cinq. D'ici à 2070, d'après l'Insee, les seniors devraient représenter à cette date 29% de la population, une hausse expliquée par les gains d'espérance de vie.

Cette population vieillissante et inactive pèsera sur le nombre des actifs. On appelle cela le taux de dépendance économique des personnes âgées - 65 ans et plus - par rapport à la population en âge de travailler - 20 à 64 ans.

L'OCDE a calculé son évolution jusqu'en 2050. En France, il y 33 personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes en âge de travailler, mais ce chiffre passerait à 53 en 2050 ! Une projection moins inquiétante que chez nos voisins. En Espagne en 2050, il y aurait près de 80 seniors pour 100 actifs, pareil pour le Portugal ou l'Italie. En Allemagne, les prévisions sont de 60 personnes âgées pour 100 actifs.