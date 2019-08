Réforme des retraites : âge d'équilibre, durée de cotisation... Macron remet une pièce dans la machine

Il n'a pu échapper à la question. A l'issue du G7, Emmanuel Macron, invité du journal télévisé de France 2, a été invité à réagir sur le thème de la réforme des retraites. Le président français a apporté des précisions importantes. Pour "que ce soit juste en termes de cotisations (...), je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge", a-t-il plaidé. "Car si vous avez un accord sur la durée, si vous commencez plus tard, vous finissez plus tard, et quand vous commencez plus tôt vous partez plus tôt", a-t-il ajouté changeant les cartes du jeu utilisées jusqu'à présent dans ce dossier des plus sensibles, les responsables de la réforme dans la majorité plaidant, pour leur part, pour un âge d'équilibre.





Ce dernier était lourdement critiqué par les différentes oppositions, droite parlementaire exceptée, en ce qu'il obligeait les travailleurs les moins rémunérés à travailler plus longtemps pour s'assurer une pension digne de ce nom. Une décote était en effet anticipée pour tous ceux qui feraient le choix de partir en retraite plus tôt. C'était même une option privilégiée par son propre Premier ministre, lors de son dernier discours de politique générale.