L'âge de la retraite bientôt repoussé à 64 ans ? "De la folie pure", estime Olivier Faure

Et le socialiste de critiquer les pistes sur lesquelles plancherait le gouvernement : "Reculer l'âge de la retraite à 64 ans pour tout le monde de la même façon, ne pas distinguer les uns et les autres, ceux qui travaillent dur et ceux qui ont la possibilité de travailler plus longtemps…. (…) Nous savons que pour la majorité, c'est (ndlr : les élections régionales) un immense échec. Ce qui m'inquiète, c'est que le sentiment que donne Emmanuel Macron : il veut avancer encore sur la réforme des retraites, alors qu'il y a une tension extraordinaire dans le pays qu'il faut l'apaiser."