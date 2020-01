Retrait de l'âge-pivot : l'exécutif salue un "compromis constructif" et espère un "tournant"

À l'issue de cette annonce, Emmanuel Macron, avec qui Edouard Philippe a été en contact constant durant les négociations, a salué "un compromis constructif et de responsabilité", a fait savoir l'Elysée à LCI. "Il n'y a ni gagnant ni perdant dans un compromis, c'est une formule qui fait le pari de la confiance, du dialogue de la concertation et de la responsabilité des acteurs", a développé l'entourage du chef de l'Etat.

Lors de ses vœux le 31 décembre dernier, Emmanuel Macron avait souhaité et appelé à un "compromis" rapide. Dix jours plus tard, voilà que son vœu semble exaucé dans l'épineux dossier de la réforme des retraites. Ce samedi 11 janvier, Edouard Philippe a adressé un courrier aux partenaires sociaux leur annonçant qu'il était "disposé à retirer l'âge pivot fixé à 64 ans, en 2027", si et seulement si les partenaires sociaux parviennent à se mettre d'accord d'ici avril sur le moyen de financer le futur système.

Reste que s'il a été accueilli avec enthousiasme par les syndicats dits réformateurs, à l'instar de la CFDT et l'Unsa, ce retrait de l'âge-pivot n'a pas convaincu les syndicats qui battaient de nouveau le pavé partout en France. L'intersyndicale formée par la CGT, FO, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et trois organisations de jeunesse a ainsi appelé dans un communiqué à "organiser des actions de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire, en rejoignant massivement par la grève le mouvement le 14 janvier". Elle appelle par ailleurs à "poursuivre les actions et la mobilisation le 15 et à faire du 16 une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et de manifestations".