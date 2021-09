Réforme des retraites : "Certaines parties du projet" pourraient voir le jour avant 2022, selon Gabriel Attal

Quel avenir pour la réforme des retraites ? Au cœur du débat public et des tensions avant la crise du Covid-19, suspendue au moment du premier confinement puis remise sur la table ces derniers mois, la réforme des retraites n'en finit plus de faire parler d'elle. À tel point qu'elle pourrait finalement, en partie, voir le jour avant avril 2022 et la prochaine élection présidentielle. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au cours d'un débat à la Fête de l'Humanité.

Invité par le secrétaire général de la CGT à confirmer que le projet de réforme des retraites ne "serait pas mis en œuvre d'ici à la fin du quinquennat", Gabriel Attal a refusé d'aller dans le sens de Philippe Martinez. "Je ne vous confirme rien du tout", lui a-t-il rétorqué. Si le président de la République Emmanuel Macron a acté "que le projet, vu le temps qu'il reste d'ici à la fin du quinquennat, ne pourrait pas être repris en l'état de 2019", il est cependant "possible qu'il y ait, sur certaines parties du projet, des mesures qui soient prises d'ici à la fin du quinquennat", et ce à plusieurs "conditions", a-t-il affirmé.

Lors de la Fête de l'Humanité, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), Gabriel Attal et Philippe Martinez ont débattu pendant une heure et demie, le premier souvent sous les huées du public, mais de manière courtoise, balayant les sujets d'actualité : politique industrielle, plan de relance, réforme de l'assurance chômage, hausse des salaires... Le secrétaire général de la CGT a conclu les débats en appelant chacun à manifester le 1er octobre pour les retraites et le 5 octobre pour la journée de mobilisation intersyndicale pour les salaires et l'emploi.