Ces fois où le gouvernement a dégainé le "49-3" dans l'histoire de la Ve République

• Michel Rocard (mai 1988-mai 1991) est le Premier ministre qui a le plus utilisé le 49-3 : 28 fois, pour 13 textes différents. Pour répliquer, l’opposition a déposé cinq motions de censure, à chaque fois rejetées. Il a notamment actionné ce levier pour faire passer la loi créant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), des lois de finance, la réforme du statut de la régie Renault (avril 1990), la réforme hospitalière (avril 1991) ou la loi de programmation militaire 1990-1993. La raison de ces nombreux recours : Michel Rocard ne disposait que d’une majorité relative à l’Assemblée. "L’article 49-3 a été inclus dans la Constitution pour faire face aux situations où il n’y avait pas de majorité parlementaire. tout le monde en a eu, sauf moi. J’étais donc le seul légitime", s’était-il justifié auprès de Russia Today en mai 2016. "Manuel Valls s’est servi du 49-3 pour brutaliser et intimider sa propre majorité."

• Alain Juppé (mai 1995-juin 1997), Premier ministre de Jacques Chirac, a recours deux fois à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution : pour faire passer le projet de loi l’autorisation à légiférer par ordonnances pour réformer la protection sociale (décembre 1995), et pour faire adopter le projet de loi sur le statut de France Télécom (juin 1996), avant la fin de la session parlementaire.

• Jean-Pierre Raffarin (mai 2002-mai 2005) l’utilise également deux fois. La première en février 2003 alors que la gauche et d’UDF ont déposé 13.000 amendements sur sa réforme des modes de scrutin régional et européen ; la seconde en juillet 2004 pour le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales qui favorise la décentralisation.

• En février 2006, Dominique de Villepin (mai 2005-mai 2007) utilise le 49-3 pour faire passer le projet de loi pour l’égalité des chances qui inclut le contrat première embauche (CPE). Le projet de loi sera adopté mais la mobilisation lycéenne et étudiante contre le CPE aura raison de lui.

• Enfin, le plus récent à l'avoir utilisé est Manuel Valls (mars 2014-décembre 2016). Il y a eu recours à six reprises, pour faire adopter la loi Macron sur la croissance (les 17 février, 16 juin et 9 juillet 2015), et le projet de loi El Khomri sur la réforme du Code du Travail en 2016.