Réforme des retraites : comment fonctionne la motion de censure que souhaite déposer Jean-Luc Mélenchon ?

La menace est posée pour la première fois depuis le début du conflit autour de la réforme des retraites portée par le gouvernement et qui a mis dans la rue des centaines de milliers voire des millions de Français ces derniers mois. Mardi 14 janvier, le chef de file des députés insoumis Jean-Luc Mélenchon a annoncé devant la presse qu'il proposerait à la gauche le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement pour son projet de réforme des retraites. "Les insoumis ont l'intention de proposer à leurs camarades du parti communiste et du groupe des socialistes de déposer ensemble une motion de censure" et ainsi engager "la responsabilité du Premier ministre", a ainsi déclaré celui qui en avait déjà signé une lors de l'affaire Benalla, à l'été 2018.