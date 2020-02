Réforme des retraites : Edouard Philippe déclenche l'article 49.3 et engage la responsabilité du gouvernement

Edouard Philippe a finalement décidé de dégainer le 49.3. Le chef du gouvernement a annoncé ce samedi 29 février le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet sur la réforme des retraites, alors que les discussions à l'Assemblée nationale avancent à un train de sénateur. Pour sortir de l'ornière, et de la stratégie "d'obstruction parlementaire" menée La France insoumise et le Parti communiste avec plus de 40.000 amendements déposés (dont 36.000 par les deux seuls partis de gauche), il a choisi "d'engager la responsabilité du gouvernement (...) non pour mettre fin au débat mais à cet épisode de non-débat".