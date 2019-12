Retraites : Emmanuel Macron a-t-il vraiment dit vouloir mettre en place un système par capitalisation ?

La présentation officielle du projet de réforme des retraites a permis d'y voir plus clair sur les intentions du gouvernement. Fin des régimes spéciaux, instauration d'un système dit "universel", mise en place d'un âge pivot… Le fonctionnement du système par répartition ne semble pas remis en cause, mais une vidéo laisse pourtant planer le doute. Dans ce court passage, mis en ligne par un internaute sur Facebook, on observe Emmanuel Macron au milieu d'une foule, micro en main.

La légende indique qu'il s'agit d'un "résumé en 18 secondes du projet des retraites par Macron". Voici précisément les mots prononcés par le chef de l'État : " Qu’est-ce que je vais faire ? Je vais créer un système par capitalisation, c’est-à-dire que la retraite unique ça sera une retraite de base unique qu’on peut garantir par la solidarité et le travail collectif et après je dirai à chacun débrouillez-vous pour vous vous faire la retraite si vous voulez avoir une bonne retraite."