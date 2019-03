Réforme des retraites : faut-il craindre, comme le dit Agnès Buzyn, qu'il n'y ait bientôt plus assez d'actifs pour financer le système ?

Aujourd'hui, et demain non plus, ni après-demain. Si on se réfère aux projections du Conseil d'orientation des retraites, le ratio des salariés qui cotisent par rapport au nombre de retraités ne descendra pas en-dessous de la barre des 1,3 avant 2070. Un chiffre bien loin du ratio alarmant prédit par Agnès Buzyn.





La situation de deux retraités pour un seul actif n'est pas envisagée par le Conseil d'orientation des retraités, groupe d'experts comprenant des parlementaires, les partenaires sociaux et des représentants de l’État.