Un système de retraite à points avec un âge pivot existe déjà

Pourtant, ce système décrié par les organisations syndicales existe déjà. Il concerne la retraite complémentaire des cadres privés : l’Agirc-Arrco . Cette caisse de retraite est née d’une fusion adoptée en 2015 par trois organisations patronales et trois syndicats (CFDT, CFE-CGT, et CFTC). Créée pour redresser les finances de chacune des caisses, elle fonctionne par points et applique un système de bonus-malus.

Dans la mesure où la retraite complémentaire représente en moyenne la moitié de la pension d’un cadre privé, le système de l’Agric-Arrco incite le salarié à travailler plus longtemps, comme on peut le lire dans cet article de l'Usine Nouvelle.

Concrètement, un salarié qui prend sa retraite à 62 ans, l’âge de son taux plein au régime général, va se voir appliquer une décote de 10% sur sa pension de retraite complémentaire, et ce pendant trois ans. En revanche, s’il reporte son départ à la retraite d’un an, à 63 ans, il ne se verra appliquer ni décote, ni bonus. C’est s’il travaille deux ans de plus, jusqu’à 64 ans, qu’il touchera un bonus de 10% sur sa retraite complémentaire pendant un an.

La CFDT, qui avait approuvé ce système en 2015, a voulu y mettre fin lors des renégociations de l’accord Agric-Arrco en janvier 2019. Les caisses de retraite complémentaire ayant redressé leurs finances plus rapidement que prévu, Laurent Berger, le chef de file du syndicat, estimait alors que l’effort des salariés n’était plus justifié. Mais le Medef a refusé.