De la "grosse bêtise" à la démission, le sort de Jean-Paul Delevoye s'est joué en quelques heures

Il était le chef d'orchestre de la concertation avec les syndicats. La démission de Jean-Paul Delevoye du haut-commissariat aux retraites apparaissait lundi comme un coup dur pour le gouvernement, qui aborde une semaine critique pour l'avenir de sa réforme des retraites.

Si, comme l'indiquait sur LCI le syndicaliste Laurent Escure (Unsa), "les arbitrages et le dialogue se font avec l'Elysée et Matignon" depuis les annonces d'Edouard Philippe le 5 décembre, Jean-Paul Delevoye était resté un interlocuteur privilégié des partenaires sociaux et se distinguait par sa haute connaissance d'un sujet particulièrement complexe, y compris pour les membres du gouvernement. On mesure ainsi l'importance de son départ pour l'exécutif, alors qu'une nouvelle journée d'action est prévue ce mardi.