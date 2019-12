Réforme des retraites : Laurent Pietraszewski prend le relais de Delevoye

Novice en politique, Laurent Pietraszewski a déjà été rapporteur de la loi Travail et il était fortement pressenti pour être également rapporteur de la future loi sur les retraites. Fin connaisseur des questions sociales et du système des retraites, il apparaît parfaitement légitime pour occuper cette fonction exigeante et technique au relais de Jean-Paul Delevoye. Porte-parole du groupe des députés La République en Marche depuis septembre dernier, il bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans le domaine des relations sociales et des ressources humaines après avoir passé l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein du groupe Auchan, notamment, depuis 2010, en tant que spécialiste de la gestion de carrière et du recrutement.