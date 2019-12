Réforme des retraites : le Medef et des économistes reprochent au gouvernement son manque de clarté

Age de départ, pénibilité, régimes spéciaux… Edouard Philippe répondra-t-il aux questions soulevées par la réforme des retraites ? Le Premier ministre doit s’exprimer mercredi 11 décembre pour présenter les contours du projet, jusqu’ici encore mal défini. Une imprécision qui commence à susciter de l’impatience, voire de l’agacement.

Lundi, le Medef a ainsi reproché au gouvernement son "manque de clarté". "Le manque de clarté du gouvernement conduit, de fait, à mobiliser les gens, parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas de visibilité", a regretté le vice-président et porte-parole de l'organisation patronale, Fabrice Le Saché, sur franceinfo. "Lorsque l'on ne sait pas, c'est anxiogène, ça fait peur, on ne comprend pas, c'est confus. Et donc on se mobilise", a-t-il assuré, qualifiant la mobilisation contre la réforme "d'importante".

"Il faut rapidement que le gouvernement, aujourd'hui, explique en quoi consiste cette réforme", a ajouté le porte-parole du Medef, dont les critiques n'ont pas épargné le président Emmanuel Macron. "Au sortir de l'été, on pensait que cette réforme serait enfin clarifiée et mise en œuvre. Et puis on a le président de la République à Biarritz (lors du sommet du G7 fin août) qui a semblé rétropédaler sur les orientations du rapport Delevoye et qui a lancé une grande concertation dont personne ne comprend bien les contours", a-t-il déploré.