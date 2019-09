Réforme des retraites : les changements envisagés

JT 13H - La réforme des retraites était l'une des priorités et des promesses du président Emmanuel Macron. Que prévoit-elle exactement ?

Emmanuel Macron avait mis en place la réforme des retraites, notamment pour sauver le système par répartition. Il s'agit des actifs qui financent les pensions des actuels retraités. Toutefois, ils sont de moins en moins nombreux actuellement, soit 17 actifs pour 10 retraités. D'ailleurs, ce rapport risque encore de se dégrader dans les années à venir, et les actifs vont devoir travailler plus longtemps. Pour remédier à cette situation, le choix se fera entre la mise en place de l'âge pivot à 64 ans et le rallongement de la durée des cotisations. Qu'en est-il du système universel commun ?



