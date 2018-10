Réforme des retraites : les premières pistes

Bercy a dévoilé ce mercredi 10 octobre 2018 les contours du futur système de retraite. C’est l’un des dossiers les plus risqués du quinquennat. Ces vingt dernières années, chaque tentative de réforme a donné lieu à de longues semaines de grève. L’âge légal pour dire adieu à la vie active reste donc à 62 ans, et la question de la répartition reste inchangée. La grande révolution concerne surtout le mode de calcul de la pension, ainsi que la suppression des 42 régimes spéciaux. Cependant, on sait qu'aucun citoyen né avant 1963 ne sera concerné par ces bouleversements.



